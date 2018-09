Vlademir Alexandre Ariano Suassuna abre seminário sobre cultura popular.

Seminário Ciência do Povo – saberes e fazeres; práticas produtivas e tradicionais/ o invento e o inventor potiguar

nesta quinta-feira (13).As mesas redondas serão no Teatro de Cultura Popular, a partir das 8h. Veja a programação. A abertura, realizada hoje (12) a partir das 19h, no Teatro Alberto Maranhão, terá uma conferência de Ariano Suassuna com o tema: “Cultura Popular no Nordeste”. O escritor é também professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e aborda a cultura nordestina em seus ensaios e obras literárias.Os ciclos de debates estão divididos em dois grandes segmentos. A etnomedicina e a etnoecologia relacionam o conhecimento popular ao científico. O termo “etno” é ligado às identidades de origem e de condição, incluindo-se identidade de crenças, de valores, de símbolos, de mitos, ritos, morais, língua, códigos e práticas.“Os estudos do etnoconhecimento foram iniciados por antropólogos e cientistas sociais por volta da década de 1870. Hoje, grande parte das ciências se interessa”, diz o historiador Helder Macedo, coordenador do Seminário.De acordo com o coordenador, o tema favorece a relação entre a ciência e as comunidades em geral. "O evento prioriza o grande público, além de também ser destinado a professores e estudantes", explica Macedo.Segundo a assessoria de comunicação da FAPERN, a procura pelas inscrições (que foram gratuitas) ainda é grande apesar de as entradas estarem esgotadas.Glenn Harvey Shepard Júnior, etnobotânico e professor credenciado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), fará a conferência de encerramento “Conhecimentos tradicionais populares sobre o meio ambiente na interface com o conhecimento científico” ainda no TCP.O evento é realizado pelo Governo do Estado, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (Fapern).