Secretaria implanta núcleos esportivos no Estado Crianças, adultos e idosos terão atividades esportivas e lazer em suas cidades.

A secretária de esporte do Estado, Magnólia Figueirêdo confirmou a implantação de 15 núcleos de esporte e lazer instalado em cidades do Rio Grande do Norte. "Estou muito feliz com as perspectivas, pois estaremos oferecendo esporte e lazer para crianças, jovens, adultos e idosos para mais de 3 mil pessoas", disse Magnólia.



Ainda segundo informações da secretária, serão contratados monitores e coordenadores de esportes, e serão eles que vão comandar as práticas esportivas, primando pela qualidade e diversidade. Atividades físicas, esporte, lazer.