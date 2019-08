Homem é assassinado a facadas nas Rocas Régis Amaral da Costa foi morto na rua Belo Horizonte às 4h40 deste sábado (24).

Um homem foi morto a facadas na madrugada deste sábado no bairro das Rocas, zona Leste de Natal. De acordo com informações da Polícia Militar, Régis Amaral da Costa morava na rua desembargador Lemos Filho, nas Rocas.



Segundo informações de policiais civis da plantão zona Sul, o crime aconteceu na rua Belo Horizonte às 4h40. No corpo da vítima foram encontradas várias facadas, principalmente na região torácica.



Um policial da equipe que esteve no local informou que a vítima não estava com documentos. O corpo foi recolhido pelos peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia.



*Matéria atualizada às 9h38 para acréscimo de informações.