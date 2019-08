Presidente da Câmara de Currais Novos diz que justiça será feita João Neto que passou três dias a frente da administração da cidade ficou satisfeito com a decisão, mesmo sendo apenas uma liminar.

O Presidente da Câmara Municipal de Currais Novos, João Neto (DEM), deverá reconduzir na próxima segunda-feira a administração do município ao prefeito eleito, Geraldo Gomes (DEM). “Sei que a decisão é uma liminar, ainda falta o julgamento do Supremo, mas acredito que a justiça será feita”, ressaltou ele.



Após três dias no comando de Currais Novos, o parlamentar defendeu o prefeito Geraldo Gomes, e, acredita que tudo não passou de uma jogada política dos adversários que não se conformaram com o resultado. “Toda a cidade sabe que não são verdadeiras as acusações sobre compra de votos. Mas a partir de segunda-feira o prefeito continua o trabalho que ele pretende desenvolver. Ações que o povo que o elegeu aguarda”.



Em relação à posição da Câmara Municipal de Currais Novos sobre o afastamento do prefeito da cidade, o presidente não recebeu nenhum tipo de manifestação por parte dos vereadores. “Só temos dois vereadores de oposição. Mesmo assim, não soube de nenhuma movimentação contra ou a favor de Geraldo”, finalizou.



João Neto assumiu a prefeitura interinamente porque a vice-prefeita Milena Galvão (PP) também foi cassada após condenação em primeira instância por compra de votos, junto com prefeito Geraldo Gomes.