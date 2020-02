Operação Carnaval é lançada nesta sexta-feira

Júlio Pinheiro

As estradas que serão patrulhadas são as BR 101, nas direções dos litorais Sul e Norte; a BR 226, que vai de Natal a Currais Novos; a BR 427 no trecho de Natal a Caicó; BR 406 de Natal a Cidade de Macau; BR 110 saindo de Mossoró e passando por Areia Branca e a BR 304 que começa em Parnamirim seguindo pela cidade de Mossoró e entrando no estado do Ceará, formando a maior malha viária do RN.O inspetor do Núcleo de Comunicação Social da PRF, Roberto Cabral, informou ainda que para aqueles que pretendem passar o carnaval no litoral norte de Natal, o melhor é utilizar a Ponte Newton Navarro. Desta forma evitará congestionamentos na zona Norte da cidade.A Operação Carnaval realizada em 2008 foi encerrada com saldo positivo, constatando uma redução de 30% no número de mortos e 19,4% no número de feridos em relação ao mesmo período de 2007.O total de acidentes registrados na Operação Carnaval de 2008 foram 33. A maioria aconteceu na BR 101. Três pessoas morreram. Na BR 304, o saldo final foram quatro vítimas fatais. Os outros acidentes, de menor gravidade, ocorreram nas BRs 226, 406, 405, 110 e na 427.De acordo com dados da PRF, a imprudência no trânsito foi a principal causa dos acidentes. Para se ter um idéia da falta de responsabilidade dos motoristas, das sete mortes contabilizadas, quatro foram por causa de invasão de faixa.Em relação as infrações, o órgão registrou 1431 em 2008, contra 1111 em 2007. Ao todo, 20 pessoas foram detidas, sendo 07 por crimes de trânsito, 04 por tráfico de drogas e entorpecentes, 02 por crime ambiental, 1 por porte ilegal de armas, 1 por receptação, 1 por não pagamento de pensão alimentícia, 3 por não portarem documentos de identificação e 1 por portar CNH falsa.