Wilma reforça pedido à bancada federal de emendas para projetos prioritários

A governadora Wilma de Faria vai participar nesta quarta-feira (12) da reunião da bancada federal do Rio Grande do Norte, em Brasília. Os parlamentares vão definir a destinação das emendas coletivas para o Estado no Orçamento Geral da União (OGU) de 2009, e Wilma reforçará o pedido para a destinação de recursos a obras prioritárias.Na semana passada, a governadora se reuniu com parlamentares da base aliada e apresentou os 10 projetos prioritários para o Estado. Wilma de Faria apresentará oficialmente o pedido de emendas para toda a bancada federal nesta quarta. Entre as obras estão: a construção da Estrada Parque de Pipa, o Terminal Pesqueiro e a Via Metropolitana.As prioridades foram definidas pela governadora Wilma de Faria após uma série de reuniões temáticas com todo o secretariado e gestores de órgãos do Estado, no Centro Administrativo.Os projetos prioritários para o Rio Grande do Norte são:• Estrada Parque de Pipa -

R$ 30 milhões

• Terminal Pesqueiro -

R$ 30 milhões

• Via Metropolitana (acesso ao novo aeroporto) -

R$ 40 milhões

• BR-110 Mossoró-Campo Grande -

R$ 20 milhões

• Desenvolvimento Industrial / Emater -

R$ 20 milhões

• Programa de Promoção e Divulgação Turística do RN -

R$ 20 milhões

• Circuito Viário Turístico das Lagoas / Bonfim -

R$ 40 milhões

• Ampliação do abastecimento de água em Mossoró -

R$ 40 milhões

• Ampliação e modernização da rede de hospitais do Estado -

R$ 40 milhões

• Duplicação da BR-304 Natal-Mossoró-divisa com o CE -

R$ 40 milhões





Com informações da Assecom.