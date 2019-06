Cauê se apresenta ao ABC e inicia treinos Zagueiro de 21 anos assinou contrato de um ano com o alvinegro natalense

O zagueiro Cauê se apresentou ontem e já treinou no Centro de Treinamento Vicente Farache, do ABC. O zagueiro de 21 anos se disse muito feliz com a oportunidade defender o ABC, e por isso acredita que pode dar muitas alegrias à Frasqueira.



O atleta fez trabalho de força, depois atendeu a imprensa, confirmando que assintou contrato de um ano com o ABC.



Ficha do jogador



Nome: Cauê Roberto Carvalho

Nascimento: 22/04/1987 (21 anos)

Naturalidade: Candelária/RS

Clubes: Internacional/RS (2000-2007), Ceará/CE (2007), Politehnica Iasi/Romênia (2008) e Metropolitano/SC (2008)



Obs.:

Disputou a Série B de 2007 pelo Ceará/CE, inclusive foi eleito para seleção de uma das rodadas ( http://www.futebolinterior.com.br/news.php?id_news=20410 ).

Foi Campeão Brasileiro Sub-20 pelo Internacional/RS, sendo o capitão da equipe ( http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&secao=&codigo=3326 ).

Site do jogador: http://cauec3.com/index_site.html



Com informações de Ricardo Couto