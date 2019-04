Micarla inicia coletiva para anunciar conclusão da sua equipe de auxiliares A prefeita eleita está reunida com a imprensa no Natal Novotel Ladeira do Sol

A prefeita eleita Micarla de Sousa já está no auditório do natal Novotel Ladeira do Sol, onde concede entrevista coletiva para anunciar a segunda parte do seu secretariado. No dia 15 deste mês, a pevista antecipou o nome de oito auxiliares.



Neste segundo grupo, alguns nomes devem ser confirmados como o médico Levi Jales para a Saúde e o advogado Kelps Lima para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano. Aliás, Kelps antes mesmo do início da coletiva já conversava com os jornalistas no local, sobre planos na área de mobilidade do trânsito na capital potiguar.



