ABC e América seguem indefinidos para o Estadual A um mês da competição, os times permanecem com a maior parte do grupo indefinido.

Quase duas semanas após o final da Série B do Campeonato Brasileiro, ABC e América não conseguiram ainda confirmar a contratação de mais jogadores para o Campeonato Estadual de 2009. Pelo lado alvinegro, na semana passada, o presidente Judas Tadeu, deu como prazo final para a confirmação dos novos nomes esta quarta-feira (10).



No entanto, com a viagem do dirigente para a festa de premiação dos melhores jogadores da Série B, o compromisso teve de ser adiado. A assessoria de imprensa do clube informou que até o final da semana os novos nomes que reforçam o time para 2009 devem ser conhecidos.



Aproveitando a passagem por São Paulo, Judas pode trazer como novidade o novo técnico do clube. O nome mais contado para o cargo é o ex-técnico do Fortaleza, Heriberto da Cunha. Contudo, ainda não há a confirmação de que treinador seja mesmo o novo nome à frente do alvinegro.



Recentemente, o ABC confirmou a permanência dos zagueiros Fabiano e Ben-Hur, além da contratação do outro zagueiro, Pedrosa. O atleta defendeu o Santa Cruz na Série C de 2008. Os jogadores que não permaneceram no clube foram Piauí e Luisinho Netto, o meia Leandro Sena e o atacante Warley, além do goleiro Paulo Musse. Uma outra saída pode ser a do volante Márcio Hahn que deve acertar com o Barueri



No América, a situação de indefinição também ocorre. Mesmo com a entrada do técnico Marcelo Vilar, poucos nomes foram confirmados como é o caso de Adalberto, Alexandre e Tiago Messias, atletas que renovaram com o clube. De acordo com o diretor de futebol do clube, Marcos Pires, o América tem 10 nomes confirmados, mas aguarda a chegada dos novos reforços para a divulgação.