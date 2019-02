Botafogo/SP acerta contratação do volante Alexandre Oliveira Jogador defendeu o ABC na série B e vai defender a equipe paulista treinada por Artur Neto. Além dele, outro ex-jogador do alvinegro está na equipe: o goleiro Paulo Musse.

A diretoria de futebol do Botafogo confirmou na tarde desta quarta-feira a contratação do volante Alexandre Oliveira, ex-ABC-RN. O jogador tem chegada prevista a Ribeirão Preto para o próximo dia 15 (segunda-feira), quando iniciará os treinamentos com o elenco profissional do Botafogo na pré-temporada da equipe tricolor.



"O Alexandre já está acertado conosco. É um volante já conhecido do nosso técnico e de nossa diretoria e que nos ajudará muito", disse o diretor de futebol do clube Osvaldo Festucci. "Nos próximos dias, mais jogadores deverão chegar. Os contatos estão bem adiantados", finalizou Festucci.



Alexandre Oliveira é o quinto reforço anunciado pela equipe botafoguense. Antes, já haviam sido acertados, o goleiro Paulo Musse, o meia Guilherme e os atacantes Tiago Silvy e Frontini.



Fonte: site do Botafogo/SP