Deputados visitam MP e sinalizam com aprovação de emendas para aumento dos investimentos O órgão trabalhava com a previsão de um orçamento da ordem de R$ 15,6 milhões para 2009, mas o Governo assegurou R$ 7 milhões.

Os deputados estaduais Walter Alves, Raimundo Fernandes e Leonardo Rêgo, da Comissão de Finanças da Assembléia Legislativa, visitaram hoje à tarde (10) o Procurador-Geral de Justiça, José Augusto de Souza Peres Filho, e confirmaram o apoio para aprovação de emendas que aumentem o orçamento do Ministério Público para o ano de 2009.



Os deputados se sensibilizaram com as dificuldades que a Instituição deverá enfrentar em 2009 com o corte previsto no orçamento. Dinheiro a menos que comprometeria o projeto de construção de novas sedes de Promotorias de Justiça no interior do Estado, como a da Comarca de São Tomé, inaugurada nesta quarta-feira, e a de Santo Antônio que será inaugurada amanhã. Além da redução dos investimentos em informatização, por exemplo.



O Ministério Público Estadual trabalhava com a previsão de um orçamento da ordem de R$ 15,6 milhões para o ano que vem, o Governo assegurou R$ 7 milhões, reduzindo em R$ 8,5 milhões o orçamento solicitado. Um corte de aproximadamente 60% para o investimento e custeio do MP no orçamento do ano que vem.



O relator do Orçamento 2009, deputado Raimundo Fernandes, explicou que a visita ao Ministério Público e outros órgãos como o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado, tem o objetivo de expor o que está sendo destinado e as emendas possíveis de aprovar no orçamento estadual.