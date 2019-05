Provas do concurso da Polícia Civil são remarcadas para 26 de abril

As provas do concurso público para delegado, agente e escrivão de Polícia Civil do Rio Grande do Norte foram remarcadas para o dia 26 de abril de 2009. O adiamento do certame, antes previsto para o fim de janeiro, se deu pela prorrogação do período de inscrições do concurso até o dia 19 do próximo mês.As inscrições poderão ser realizadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008 , até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de janeiro 2009, observado o horário oficial de Brasília, com o pagamento do boleto bancário até o dia 20 de janeiro de 2009 e a entrega ou o envio da cópia do CPF e dos laudos médicos exigidos.2 As solicitações de isenção de pagamento da taxa de inscrição podem ser feitas nos dias 7 e 8 de janeiro de 2009, das 8h às 18h, no Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Campus Universitário, no campus central da UFRN.As provas escritas objetivas e a prova escrita discursiva terão duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 26 de abril no turno da tarde. Os locais e o horário de realização das provas serão publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, na data provável de 15 ou 16 de abril de 2009.Os candidatos que não desejem mais participar do concurso em virtude da retificação da data de realização das provas poderão solicitar devolução do valor da taxa de inscrição.Para isso, têm que encaminhar requerimento instruído com os dados bancários e cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato, sendo encaminhado, impreterivelmente, até o dia 20 de janeiro de 2009, por fax, para o número (61) 3448 0110; por SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, valendo a data de postagem, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso PCRN (devolução de taxa), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento, localizada no referido endereço.