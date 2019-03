Policiais descobrem túnel na DP de Ceará Mirim e impedem fuga de detentos

Um plano de fuga da delegacia de Ceará Mirim foi descoberto na segunda-feira (15) à noite. Os presos cavaram um túnel dentro de uma das celas e a idéia era fugir da delegacia na madrugada desta terça-feira (16).



O delegado Elói Xavier, titular da DP de Ceará Mirim, disse que a descoberta do túnel aconteceu "por sorte dos agentes que estavam no local". "Eles perceberam uma movimentação estranha e resolveram averiguar. Quando o plano foi descoberto, eles pediram reforço da Polícia Militar", declarou.



Com a chegada dos policiais militares, os agentes entraram na cela 2 - onde há 13 presos atualmente - e o túnel foi descoberto no local onde estava colocado o vaso sanitário. "O buraco que eles cavaram já tinha, pelo menos, uns cinco metros", comentou.