Seminário 'Circuito Em Construção' começa hoje no Sesc Centro Evento integrante do Goiamum Audiovisual discute desenvolvimento do setor no Brasil.

Dentro da programação do 2º Goiamum Audiovisual, começou hoje (8) e prossegue até quinta-feira (11), no auditório do Sesc-Centro, o Seminário 'Circuito em Construção'.



O evento estadual dá continuidade ao projeto nacional cuja primeira edição ocorreu em julho deste ano no Rio de Janeiro, reunindo cineclubes de todo o País, para debater temas de interesse do audiovisual, como direito autoral, cineclubismo, leis de incentivo, auto-sustentabilidade, pontos de exibição, formação de novas entidades, entre outros.



Participaram da primeira mesa realizadores e pessoas ligadas às leis de incentivo à cultura, como Geraldo Cavalcanti (departamento de audiovisual da FJA), Josenilton Tavares (falando sobre as leis Djalma Maranhão, Câmara Cascudo e ormatação de projetos) e Scilla Gabel (falando sobre Lei Rouanet e captação de recursos).



A segunda mesa de hoje vai debater os direitos autorais, tema diretamente ligado à atividade do cineclubismo e de ações como a campanha do CNC - Conselho Nacional de Cineclubes pelos direitos do público.



Participam desta mesa Gianfranco Marchi (bacharel em Direito e integrante do Cineclube Natal), João Batista Pimentel (representante do Conselho Nacional de Cineclubes, vindo de São Paulo).



Na quinta-feira, serão debatidos a auto-sustentabilidade dos cineclubes, parcerias e formação de redes locais.



O Goiamum Audiovisual é uma promoção da Prefeitura do Natal, em parceria com a Galeria ZooN de Fotografia e o Cineclube Natal.



À noite, continua também a programação do cine Goiamum, no largo do Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão.



Confira abaixo a programação completa do seminário.



9.12

8h30 às12h30

Mesa 1 - Leis de Incentivo: Câmara Cascudo, Djalma Maranhão, Rouanet, Editais da Fundação José Augusto, com suas características básicas e formatação específica de cada uma.

Convidados: Geraldo Cavalcanti - RN (Edital FJA), Josenilton Tavares - RN (Leis Djalma Maranhão, Câmara Cascudo e Formatação de projetos), Cila Gabel - RN (Lei Rouanet/Captação de recursos).



14h às 18h

Mesa 2 - Direitos Autorais: um item muito sensível e que atinge diretamente todos os cineclubes e tem a ver com a campanha do CNC - Conselho Nacional de Cineclubes pelos direitos do público.

Convidado: Gianfranco Marchi (Bacharel em Direito; Cineclube Natal), João Batista Pimentel-SP(Conselho Nacional de Cineclubes)



10.12

8h30 às12h30

Mesa 3 - Auto-sustentabilidade: parcerias institucionais e formação de Redes Locais.

Convidados: Solange Lima - BA (Presidente da ABD Nacional), Nelson Marques - RN (Goiamum Audiovisual/Cineclube Natal), Keila Senna - RN (Goiamum Audiovisual/Zoon Fotografia), Dácio Galvão (Presidente da Funcarte), Crispiniano Neto (Presidente da Fundação José Augusto), Jean Carlo Figueiredo (ABDeC/RN), Representante do Sesc - RN, Representante da Agência Cultural / Sebrae – RN.

14h às 18h

Mesa 4 - Auto-sustentabilidade: testemunhos de experiências locais, Programação / Distribuidores de Conteúdo.

Convidados: Representantes das entidades do Audiovisual Potiguar: Cineclube Mossoró, Cineclube Vianinha, ABDeC/RN, FestNatal, Curta Natal, Cinemada, Curta Com, ZooN Fotografia, Cinecirco, Circuito Fora do Ar, Cinecom Pipoca

Coordenação da Mesa: Pedro Fiúza - RN (Cineclube Natal)