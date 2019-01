Carnatal 2008: Polícia Federal fiscaliza segurança privada nos camarotes

Vlademir Alexandre Agentes da PF passaram por todos os camarotes.

Para isso, os policiais federais freqüentaram todos os camarotes instalados na micareta. Um agente disse a reportagem do

Nominuto.com

que inicialmente é feito um trabalho de triagem.“Nós pegamos os nomes de todos que estão trabalhando de segurança aqui no evento e depois vamos comparar com a lista de cadastro que temos na Superintendência”, afirmou o policial que não quis se identificar.Ele contou ainda que caso seja verificado alguma irregularidade, os responsáveis pelos camarotes estão sujeitos à multa ou até mesmo a interdição. Apesar disso, nesta quinta-feira (4), a movimentação nos camarotes foi considerada tranqüila pelos agentes da Polícia Federal que trabalhavam no Carnatal.