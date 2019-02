Clowns de Shakespeare lança livro de fábulas infantis

Pablo Pinheiro Apresentação do espetáculo "Fábulas"

A publicação reúne dez fábulas de alunos, selecionadas pela professora Marly Amarilha, especialista na área de literatura infantil. Das 13 escolas que participaram do projeto, foram inscritas 90 fábulas no concurso realizado entre os dias 28 de setembro e 23 de outubro de 2008.Também foi gravado um CD do espetáculo, que foi distribuído para as quase 4 mil crianças contempladas pelo projeto.O espetáculo Fábulas, em pouco menos de três anos, tem em seu currículo alguns prêmios importantes como os de melhor direção (Fernando Yamamoto) e melhor ator (Rogério Ferraz) pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) e FEMSA, em 2007.Histórias presentes no livro Fábulas na Escola:- Arlysandro F. Santos da Câmara;- Eduardo Alves Evangelista;- Marcos Vinícios Oliveira da Silva;- Jéssica Saldanha do Nascimento;- Marina Lima da Costa Silva;- Abner de Souza Cabral Barros;- Raysla Dyene Oliveira da Silva;- Rayane da Silva Honório;- Ana Célia Desidério da Silva;- Djalma de Amaro Neto.