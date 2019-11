Paulista vence Guaratinguetá de goleada

Depois de perder pro Mogi em casa, o Paulista se recuperou no Campeonato Paulista ao vencer o Guaratinguetá por 4 a 1 neste domingo(01). Com a vitória, o Galo se recuperou e chega aos seis pontos. Já o Guará ainda não conseguiu vencer na competição.





Jogando em casa, o Paulista teve pleno domínio do jogo. Com bom toque de bola e uma marcação eficiente, o Paulista não deu chances para o Guaratinguetá. O primeiro gol foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo com Felipe Azevedo.





No segundo tempo, o panorama do jogo não mudou muito e o time da casa fez o segundo gol aos 8 minutos com Zé Carlos. Com o segundo gol sofrido, o Guará esboçou uma reação e descontou aos 18 minutos com Lins.





Depois do gol sofrido, o Galo foi pra cima do Guará. Com total domínio da partida, o Paulista marcou o terceiro gol aos 32 minutos, mais uma vez com Zé Carlos. O Paulista ainda teve fôlego para marcar mais um gol aos 45 minutos com Marcelo Toscano.





Na próxima rodada o Galo da Japi recebe o Corinthians, enquanto o Guaratinguetá enfrentará o Mogi Mirim.



Destque do Paulista, além do artilheiro Zé Carlos, o ex-americano Maizena, ala direita, autor de duas belas jogadas de gol. Na primeira ele saiu driblando todo mundo. Maizena mostra que realmente é um jogador de futuro.