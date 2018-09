Garibaldi diz que não é momento de reajustar aposentadorias e pensões

Arquivo Nominuto Garibaldi Alves, que recebeu a comenda Longa Manus nesta quinta (13).

A afirmação foi feita nesta quinta-feira (13) pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, ao comentar a aprovação, na quarta (12), pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), de projeto que atualiza o valor das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social.Em entrevista à imprensa, Garibaldi reconheceu a importância da proposta, principalmente, como lembrou, porque irá beneficiar "pessoas que passaram a vida inteira trabalhando", mas lembrou que o momento é de crise financeira internacional.- Antes de se pensar em aprovar esse tipo de projeto, é preciso saber o limite que a realidade financeira do país, a Previdência Social e a perspectiva de alongamento dessa crise internacional suportam - explicou.Para Garibaldi, a aprovação do projeto na CAS não representou, entretanto, uma contradição em relação ao atual momento econômico do país, pois tanto essa proposta como a medida provisória que reajusta o salário de 450 mil servidores, que está tramitando na Casa, já existiam antes da crise.- Mas não podemos também simplesmente fechar os olhos e dizer que estamos no melhor dos mundos - afirmou o presidente do Senado.

Comenda

* Agência Senado

Ainda na manhã desta quinta-feira, Garibaldi Alves recebeu a comenda Longa Manus (Mão longa) dos Oficiais de Justiça do Rio Grande do Sul, entregue pelo presidente da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil, Paulo Sérgio Costa da Costa.