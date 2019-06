Paulo Wagner defende nome de Enildo Alves para ser líder de Micarla

Vlademir Alexandre Paulo Wagner diz não aos companheiros de partido.

Confirmando que Micarla participou de discussão sobre a eleição para a Presidência da Câmara, Paulo Wagner diz que a prefeita pediu o voto dos parlamentares para Dickson Nasser (PSB), aliado do deputado federal Rogério Marinho (PSB), a quem Micarla agradeceu durante seu discurso de posse pelo “silêncio” que o peessebista fez durante a campanha, com seu grupo optando por apoiar a pevista na eleição.Em troca do pedido, a indicação do vice-presidente coube à prefeita, que concedeu o cargo ao vereador Paulo Wagner. O parlamentar, devido ao cargo que ocupa atualmente, defende que outro companheiro de Câmara seja indicado para a liderança da bancada governista.“Se da base aliada e que seguiu a orientação de votar em Dickson só tem eu do PV, abriria mão de ser o líder para que o vereador Enildo Alves seja indicado para o cargo. Ele me apoiou para ser o primeiro vice-presidente, e por que eu não o apoiaria agora, sendo um homem de bem, coerente e extremamente inteligentes?”, declarou Paulo Wagner.O membro do PV também é favorável a uma consulta aos vereadores da base aliada sobre o novo líder. “É importante que tenhamos um nome com respaldo entre todos os vereadores da base”, explicou.O vereador Enildo Alves, por sua vez, não é contra uma consulta aos demais vereadores sobre a escolha do novo líder, mas reafirma que a prefeita fará a escolha livre de pressão. Apesar de negar que tenha a intenção de buscar o cargo, o vereador preferiu não responder se aceitaria ocupar liderança do Governo na CMN.“Meu nome está sendo ventilado e a decisão sobre a liderança cabe à prefeita. Mas o que defendo é que alguém do grupo dos 11 seja indicado para a liderança”, disse Enildo, referindo-se ao grupo que apoiou a reeleição de Dickson Nasser para a presidência da Câmara.