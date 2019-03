Depois de contratar, Corinthians dispensa cinco jogadores

Não é só de contratação que vive o Corinthians. Depois de anunciar os zagueiros Jean e Escudero, o volante Túlio e os atacantes Jorge Henrique e Ronaldo, a diretoria confirmou a dispensa de mais cinco atletas.Coadjuvantes na campanha do acesso do Timão na Série B, o zagueiro Alves, o volante Perdigão, os meias Rafinha e Marcel e o atacante Bebeto não ficarão no Parque São Jorge em 2009. O presidente Andrés Sanchez já avisou os empresários de que não renovará os contratos destes atletas."Eles não continuam", disse o diretor de futebol Antônio Carlos, que ainda espera contratar mais um atacante para fechar o elenco do Corinthians. Pelo menos até o meio do ano, já que em junho o clube deve investir na chegada do meia argentino Verón.Dos jogadores dispensados, quem deve mais lamentar é o volante Perdigão, que chegou ao clube com status de titular e sai agora pela porta dos fundos. Empresário do jogador, Ricardo Ruchinsque lamentou o excesso de lesões de seu cliente."Ele não vai ficar. O Corinthians falou que está se reformulando e o contrato será encerrado. Foi uma pena, pois o Perdigão nunca se machucou tanto", disse o jogador, que pode ser negociado com o Vasco.

Longe dos "holofotes"

Ao contrário do que aconteceu em sua apresentação, o craque Ronaldo fugiu dos "holofotes" para assinar contrato com o Corinthians, nesta quarta-feira (17). O Fenômeno esteve no Parque São Jorge no final da tarde e firmou o acordo válido até o final de 2009.Ronaldo veio ao clube acompanhado do procurador Fabiano Farah e assinou o contrato rapidamente. Pelo Corinthians estiveram presentes o presidente Andrés Sanchez, e os diretores Mário Gobbi, Luis Paulo Rosenberg, Sérgio Alvarenga e Roberto Vieira.Além da reunião "misteriosa", sem todo aquele assédio da imprensa, a diretoria alvinegra também não revelou os valores do negócio. Acredita-se que o Fenômeno vá receber cerca de R$ 12 milhões durante este pouco mais de um ano.Ronaldo receberá, além do salário fixo, os direitos de imagem e 80% dos patrocínio da manga na camisa e do calção até o término de seu contrato.Assim como todo o elenco do Timão, Ronaldo se apresenta ao técnico Mano Menezes no dia 26 de dezembro. E, após a virada, ele retorna aos treinos no dia 2 de dezembro.