América perde, ABC empata, e vão decidir a sorte na última rodada da Série A O time rubro perdeu de 3 a 0 para o Barueri; o alvinegro, jogando em casa, de novo, não conseguiu a vitória.

O Barueri se juntou a Corinthians, Avaí e Santo André e, neste sábado (22) à tarde, garantiu sua participação na elite do futebol brasileiro em 2009. O time paulista não deu chances ao América-RN e, jogando na Arena Barueri, em casa, derrotou o time potiguar por 3 a 0. A partida foi válida pela 37ª rodada da Série B. Para fugir do rebaixamento, o representante potiguar terá que vencer o "mistão" do Corinthians na última rodada.



Os gols da vitória paulistana foram anotados por Diego Silva (duas vezes) e Everton. O resultado fez o Barueri chegar aos 63 pontos ganhos, numa posição onde não pode mais ser alcançado na quarta posição. Enquanto isso, o América-RN teve de se contentar com mais uma derrota e a permanência na 15ª posição, com 43 pontos.



A única equipe que poderia, matematicamente, estragar a festa do Barueri era o Bragantino, mas o time alvinegro foi surpreendido pelo Fortaleza, que venceu por 1 a 0, dentro do Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. O único gol da partida foi feito por Osvaldo, no segundo tempo. Esse resultado também foi péssimo para o América, pois o tricolor cearense também briga contra o rebaixamento, e na última rodada enfrenta o Brasiliense dentro de casa.



O resultado deixou o Braga em quinto, com 57 pontos, sem chances matemáticas de conquistar o acesso. Enquanto isso, os cearenses saíram finalmente da zona de rebaixamento e assumiram a 16ª colocação, com 42 pontos ganhos.



Campeão

Mas não foi só o Barueri que festejou nesta rodada. Em um jogo com muita confusão e cinco expulsões, o Corinthians levantou oficialmente a taça de campeão da Série B, depois de receber e vencer o Avaí, no Pacaembu, pelo placar de 3 a 2.



A partida começou quente, com três gols logo na primeira etapa. Herrera (dois) e André Turatto marcaram. No fim, André Santos fez o terceiro dos paulistas, enquanto Marcus Winícius diminuiu para o Avaí. Com a vitória, o Corinthians chegou aos 85 pontos, 19 à frente do Avaí, que manteve a vice- liderança.



O Timão também alcançou seus recordes. A equipe conquistou sua maior série de vitórias na Série B, ao vencer sua sétima partida consecutiva neste sábado. O antigo recorde pertencia aos próprios corintianos e ao Bragantino.



Criciúma

Também na briga contra o descenso, o Criciúma fez uma partida de recuperação e, depois de estar perdendo por 4 a 2, arrancou um empate por 4 a 4 contra o Santo André, no Heriberto Hülse, em Criciúma. Os gols da partida foram marcados por Zulu, Cláudio Luiz, Luís Mário e Acerola (Criciúma), e Osny, que fez os quatro do Ramalhão.



Para escapar do rebaixamento (os catarinenses estão em 18.º lugar, com 41 pontos), o Criciúma precisa de uma vitória contra a Ponte Preta, em Campinas, e tropeços de pelo menos dois de seus rivais diretos: América, Fortaleza ou Marília. Já o Santo André, garantido na Série A no ano que vem, é o terceiro, com 65.



ABC

Em Natal, o ABC não se livrou do rebaixamento, ao empatar com a Ponte Preta por 1 a 1, no Frasqueirão. O ABC chegou aos 45 pontos, enquanto a Ponte tem 55. O time alvinegro vai precisar pontuar na última rodada contra o rebaixado e lanterninha CRB. Um jogo que certamente terá a presença das conhecidas "malas."



Por fim, em Taquatinga, o Brasiliense bateu o Vila Nova por 2 a 1 e chegou aos 47 pontos, espantando as chances de rebaixamento. O Vila, que ainda tinha chances remotas de subir para a primeira divisão, caiu para o sétimo lugar, com 55 pontos e permanece na Série B para 2009.



O Fortaleza respirou aliviado e, com a vitória sobre o Braga, pulou para o 16º lugar, dependendo também apenas de um resultado positivo contra o Brasiliense para se manter na Série B.



Mais ameaçado ainda está o Marília, que perdeu para o Bahia na sexta-feira e precisa vencer seu último jogo, contra o Ceará, em casa, além de torcer por um tropeço, ou de Fortaleza ou de América-RN.



Outros dois times têm que ficar de olhos abertos na última rodada. O Criciúma precisa de uma vitória contra a Ponte e mais dois tropeços de América-RN, Fortaleza ou Marília. Com chances remotas, o ABC precisa apenas de um empate para se salvar. Gama e CRB já estão matematicamente rebaixados.



Resultados da 37ª rodada



Terça-feira

São Caetano-SP 2 x 1 Juventude-RS

Paraná-PR 4 x 0 CRB-AL



Sexta-feira

Ceará-CE 1 x 0 Gama-DF

Bahia-BA 2 x 1 Marília-SP



Sábado

Brasiliense-DF 2 x 1 Vila Nova-GO

Corinthians-SP 3 x 2 Avaí-SC

Bragantino-SP 0 x 1 Fortaleza-CE

Barueri-SP 3 x 0 América-RN

ABC-RN 1 x 1 Ponte Preta-SP

Criciúma-SC 4 x 4 Santo André-SP



Última rodada



sexta-feira (28) - 20h30

Gama-DF x Bahia-BA

Santo André-SP x Paraná-PR



Sábado (29) - 15h (Natal)

Ponte Preta-SP x Criciúma-SC

Marília-SP x Ceará-CE

CRB-AL x ABC-RN

Fortaleza-CE x Brasiliense-DF

América-RN x Corinthians-SP

Juventude-RS x Barueri-SP

Vila Nova-GO x Bragantino-SP

Avaí-SC x São Caetano-SP



Com informações do ULO Esporte e site da CBF