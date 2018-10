Brasil e Canadá firmam acordos de cooperação técnica

O ministro da Ciência e Tecnologia (MCT), Sergio Rezende, e o ministro do Comércio Internacional do Canadá, Stockwel Day, assinaram, em São Paulo (SP), um acordo de cooperação técnica. O objetivo é consolidar a agenda comum dos dois países nas áreas de biotecnologia, energia sustentável, inovação na indústria, marinocultura e tecnologia.O acordo também vai viabilizar a execução de novas ações e permitir a conclusão de alguns projetos já em andamento, especialmente nos setores de hidroeletricidade, hidrogênio, gaseificação e combustão.Na área de hidroeletricidade, a celebração do acordo vai beneficiar projetos de desenvolvimento de turbinas de baixa queda de água – ideais para utilização em hidrelétricas na região norte do Canadá e na Amazônia. A principal vantagem deste tipo de turbina é a possibilidade de redução das áreas alagadas.Nos setores de hidrogênio, gaseificação e combustão, os acordos são para promoção de intercâmbio de pesquisas e formação de recursos humanos. Uma missão formada por representantes do MCT, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) fará, entre os dias 1 e 5 de dezembro, uma visita técnica para definir uma agenda comum de trabalho.Os projetos serão custeados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/MCT) e do governo canadense.A assinatura do termo de cooperação ocorreu durante a 1ª Conferência Internacional de Biocombustíveis, que termina nesta sexta-feira (21), em São Paulo.

* Fonte: Biofuels