Wilma e João Maia se encontram, mas política não entra na conversa O jantar oferecido pelo parlamentar a governadora na noite desta quarta-feira (5), em Brasília foi marcado pela cordialidade.

A expectativa em torno do encontro entre a governadora, Wilma de Faria e o deputado João Maia foi grande. Aconteceu ontem (5), na casa do parlamentar, em Brasília. Porém, nada passou de uma reunião de amigos. Falar sobre aliança, nem pensar.



O deputado vinha evitando dar declarações a respeito do estremecimento do seu relacionamento político com a líder do PSB. Até que no último final de semana fez uma espécie de desabafo, durante entrevista na Rádio Caicó – AM.



João Maia disse que queria “ser respeitado”, pois é um presidente de partido, o PR, “que tem uma história” e, aguardava ser chamado pela governadora para conversar.



Chamado ele foi, mas e a conversa que interessava? Pelo jeito não foi necessária e parece que tudo terminou bem.