Presidente da FNF se reúne com governadora José Vanildo tem audiência com Wilma de Faria para tratar de assuntos relacionados ao Campeonato Estadual deste ano e temas como o Cidadão Nota Dez.

O presidente da Federação Norteriograndense de Futebol (FNF), José Vanildo, se reúne nesta quinta-feira (15) com a governadora do Estado, Wilma de Faria, em audiência marcada para às 13h, na Secretaria Estadual de Planejamento (Sempla).



O objetivo do encontro é tratar de assuntos relacionados ao Campeonato Estadual de Futebol 2009, que começa na quarta-feira (21). Segundo o presidente da FNF, temas como o apoio a competição, cidadão Nota Dez além de outros assuntos estarão na pauta desta conversa.



Na ocasião, José Vanildo apresentará a Wilma de Faria uma resolução que institui o nome da governadora ao troféu de campeão da competição deste ano.