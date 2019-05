Carlos Eduardo nomeia 273 educadores infantis no último dia de mandato Nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (1º). Professores começam a trabalhar em até 60 dias.

O último ato administrativo do prefeito Carlos Eduardo Alves no cargo foi a nomeação de 273 educadores infantis para compor o quadro de pessoal efetivo de Natal. As nomeações, que abrangem as quatro zonas da cidade, foram publicadas na edição desta quinta-feira (1º) do Diário Oficial do Município.



Segundo as quatro portarias que nomeiam os educadores são datadas de 29 de dezembro e assinadas pelo prefeito de Natal. Segundo os documentos, as nomeações se deram levando-se em conta “a imigração de 31 creches municipais para a Secretaria Municipal de Educação (SME)”.



O documento lembra que “o ano letivo tem início em 10 de fevereiro de 2009” e que “os educadores infantis participam de uma formação inicial antes de assumir suas funções”.



Os educadores foram aprovados em concurso público realizado no dia 11 de dezembro de 2007. Ao todo, são 126 educadores infantis para a zona Norte; 90 para a zona Oeste; 37 para a zona Sul e outros 20 para a zona Leste.



Os candidatos nomeados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, no edifício Ducal Palace, no Centro da cidade, para receberem instruções sobre a documentação a apresentar à Junta Médica do Município e os procedimentos necessários para a posse.



A posse desses educadores deverá se dar no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Se a posse não se der dentro do prazo previsto, o ato de provimento será declarado sem efeito.