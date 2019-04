Prorrogada inscrições do concurso da Polícia Civil Prazo foi ampliado para o dia 19 de janeiro e são feitas exclusivamente via internet.

As inscrições do concurso público para o provimento de vagas na Polícia Civil nos cargos de delegado substituto, escrivão substituto e agente substituto serão prorrogadas até o dia 19 de janeiro. Ao todo são oferecidas 438 vagas. As inscrições são feitas exclusivamente via internet, através do endereço www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008.



Para delegado, cargo com salário inicial de R$ 9.185,40, são disponibilizadas 68 vagas. A inscrição custa R$ 150,00. O cargo tem como pré-requisito diploma registrado de bacharel em direito fornecido por instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).



Para o cargo de agente são oferecidas 263 vagas e para escrivão 107, sendo seis delas destinadas a candidatos portadores de deficiência. Em ambos os cargos, é exigido à graduação em nível superior em instituição reconhecida pelo MEC. À inscrição custa R$ 120,00. O salário inicial de agente e escrivão substituto é de R$ 2.500,13.



O cronograma completo do concurso será publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Cespe. O concurso é dividido em etapas (prova escrita objetiva para todos os cargos; prova escrita discursiva para todos os cargos; exame psicotécnico para delegado e agente; avaliação física para delegado e agente; prova prática para escrivão; e curso de formação profissional na Academia da Polícia Civil).



Fonte: Assessoria de imprensa Sesed