Frente pelo Piso dos Professores articula voto com ministros do STF

Cedida Fátima Bezerra considerou a Adin um "retrocesso" nas conquistas históricas dos professores.

O objetivo é tentar convencê-lo a se posicionar contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), que será votada em 15 de dezembro.Esse é o segundo ministro visitado pela Frente, que semana passada conversou com o relator da ação, Joaquim Barbosa, e já tem audiências marcadas com os ministros Cezar Peluso e Carlos Britto dia três de dezembro. Até a data de votação, os 300 parlamentares que compõem a Frente esperam convencer os 11 ministros do STF."Confio na sensibilidade social do STF. Essa é uma conquista histórica, há décadas que lutamos para ter um Piso Nacional dos Professores a fim de melhorar a qualidade do ensino público brasileiro", declarou a deputada Fátima Bezerra (PT), idealizadora e coordenadora da Frente.

Adin

A Adin foi movida por cinco governadores que consideraram que o aumento no piso salarial dos professores para R$ 950, aprovada em alguns meses pelo Congresso Nacional, iria de encontro ao planejamento dos gastos dos Estados previstas por Lei.Outro ponto discutido pela ação é a nova carga horária, que concede aos professores um terço do tempo de trabalho para planejamento, pesquisa e estudos fora da sala de aula. Os governadores alegam que não terão como contratar novos professores para suprir o tempo dedicado ao estudo.