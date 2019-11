Ela respira esporte: Fabíola de Araújo Santana

Fotos: Elpídio Júnior

Por influência dos pais, igualmente alvirrubros, pôs-se a acompanhar o clube do coração nas empreitadas dentro do tapete verde e explicou que a predileção pelo time rubro veio pela identificação com o vermelho, por ser mais "colorido" que o preto, cor do maior rival.Fora do Estado, confessou que se inclinou por duas oportunidades em favor de clubes alvinegros, fato prontamente justificado. Dividia o amor pelo futebol potiguar com o carioca Botafogo, time que incluía em seu plantel um dos maiores craques brasileiros, Garrincha.Em São Paulo, tinha preferência pelo Corinthians, de Rivelino. "Só acompanhei meus pais em Natal, porque fora eles torciam pelo Fluminense e pelo Santos. Torci muito pelo Corinthians até a passagem de Souzinha", revelou.Para avivar o amor pelo América, formou, em conjunto com mais três amigas, a torcida das "Brasinhas", que ateavam fogo nas arquibancadas na ocasião dos jogos. A idéia de constituir uma torcida só de mulheres veio quando estava em casa "sem fazer nada".Em seguida, convocou Neide, Soledade e Valquíria, as integrantes do grupo, para apresentar a idéia ao narrador esportivo Roberto Machado, da Rádio Nordeste, e garantir, assim, um espaço para movimentar os torcedores.Por indicação do locutor, foram à sede do América, na Rodrigues Alves, propor ao presidente do clube na época, Dilermando Machado, um apoio para a legalização do grupo. "Chegando lá, eu vi José Rocha, que na época era o conselheiro e me conhecia. Ele nos chamou para participar da reunião com os conselheiros e lá surgiu o nome Brasinhas, porque o desenho da nossa camisa era o cão com um tridente espetando umas brasas e soltando faíscas", lembrou com alegria.A partir de então, além das Brasinhas liderando a torcida na arquibancada, estavam presentes a banda da polícia, formada por músicos da reserva, que alegravam e empurravam o time dentro de campo.Além disso, o clube dispunha de bandeirinhas, previamente distribuídas aos presentes. Do lado do ABC, também existia a torcida feminina, no entanto, tudo acontecia de forma pacífica. "Elas iam a uma rádio chamar os torcedores pro campo e nós íamos pra outra, mas tudo acontecia sem nenhuma briga ou desentendimento", lembra.A respeito do futebol que assistia nas décadas de 60, 70 a 80, revelou grande saudade dos jogos disputados. Fez questão de destacar a grande paixão com que os jogadores entravam em campo e o amor com que defendiam a camisa, alguns deles inclusive passavam apenas por um clube profissional até o final encerrar a carreira."Até os torcedores deixavam as bandeirinhas nas arquibancadas, que eram distribuídas pelo clube, para usar em outra oportunidade. Os tempos eram outros", diz.Como boa torcedora, fez questão de lembrar os grandes resultados obtidos pelo América nas competições, como o Campeonato Nacional, Taça Almir e Copa do Nordeste.Rememorou ainda o nome de grandes ídolos que marcaram o nome na história alvirrubra como Hélcio Jacaré, Ivan Silva, "um exemplo de jogador que dedicou 10 anos de sua vida ao clube sem nunca ter sido expulso", Pedrada, Ronaldinho, Pancinha, Véscio e Paúra. Fabíola citou que os momentos ruins "foram as derrotas para o ABC nas competições", diverte-se.Por ironia do destino, quando foi chamada para trabalhar na prefeitura do Natal em 1983, na gestão de Marcos Formiga, acabou sendo remanejada do setor de educação para o de esporte, onde passou a dividir a sala com o craque alvinegro Danilo Menezes, ou o Nego, como refere-se carinhosamente a ele."Antigamente, quando acabavam os jogos no final de semana, os jogadores iam para a praia na segunda-feira e eu sempre encontrava ele lá, mas não passava nem perto porque ele fez muita raiva à torcida americana com o seu modo de jogar. Eu xingava muito a mãe dele lá no Uruguai e chamava ele de tudo o que não prestava", lembra sorrindo.Atualmente, Fabíola trabalha na Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), onde ainda divide a sala com o amigo Danilo Menezes, e hoje vivem "entre tapas e beijos". São muito amigos, além do que Fabíola é considerada uma pessoa de casa na família de Danilo, e nas tarefas relacionadas ao esporte no município.