Luiz Eduardo Carneiro vota contra apoio do PMDB a Micarla na CMN

Fátima Elena Luiz Eduardo acredita que PMDB foi precipitado.

“Fui voto vencido. Mas acho que é cedo para se posicionar à favor da administração municipal”, disse o ex-secretário de Educação.Para Luiz Eduardo , por mais que a chapa formada por ele para vice e a deputada federal Fátima Bezerra (PT) para a Prefeitura de Natal tenha perdido as eleições em 2008, é preciso levar em conta a opinião dos eleitores que votaram neles para assumir a direção da cidade.“Eu era candidato a vice, preciso respeitar os votos que tive. Não concordo com a posição do partido, mas vivemos uma democracia dentro do PMDB, se a maioria acha melhor apoiar Micarla, tudo bem”, ressaltou.Segundo Luiz Eduardo, ainda não dá para fazer um diagnóstico da administração da pevista Micarla de Sousa, por isso achava que seria mais prudente o partido aguardar para formalizar uma posição.“São apenas 26 dias à frente da Prefeitura. É cedo para avaliarmos se é o não interessante o apoio do partido. Não me sinto confortável com este apoio do PMDB, mas respeito a opinião dos meus colegas partidários”, finalizou Luiz Eduardo Carneiro.Durante a reunião, cinco membros do PMDB votaram a favor do apoio a prefeita de Natal na Câmara e, dois, contra. Além do ex-secretário de Educação do Estado, Luiz Eduardo, o membro do Diretório Municipal José Eduardo Alves também não concordou com a participação do PMDB em compor a base de situação na CMN.