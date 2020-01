América x Santa Cruz terá duelo de artilheiros Lúcio, do América, quatro gols, e Jandir, do Santa Cruz, três, farão uma disputa à parte no clássico desta noite



O América entra em campo neste sábado (7) de novo precisando de recuperação. O time rubro natalense vem de um empate com sabor de derrota diante do ASSU, quando deixou o adversário chegar ao empate depois de estar vencendo de 2 a 0. O Santa Cruz, líder absoluto do Estadual, pode até se dar ao luxo de perder que mesmo assim continua na frente, ao contrário, tem motivos de sobra para esbanjar tranquilidade. A partida está marcada para o estádio Machadão, às 20h.



O técnico Maurício Rodrigues vai contar com o retorno de seu principal atacante, Jandir, que se recupera de lesão. Também estará à disposição para o clássico os volantes Robson e Joelan, e possivelmente a ala esquerdo Wescley. O ala direito Breno, que sentiu um ligeiro desconforto na partida contra o Alecrim, também está confirmado. A dúvida persiste no setor de ataque para saber quem será o companheiro de Jandir. Hamilton, Leandro Safira e Binha brigam pela vaga que resta.



O time deve iniciar a partida com Eridelson, Geriel, Rodrigo Almeida e Rafael; Breno, Robson, Joelan, Rogério Baiano, Kel e Fernandes (Wescley); Hamilton (Leandro Safira) e Jandir. Rodrigues vai continuar no esquema 3-5-2.



O Santa do Inharé soma até agora 15 pontos conseguidos em cinco vitórias, com um aproveitamento de 100% na competição.



Pelo lado do América, a semana, de novo foi marcada por polêmicas. Falou-se na volta do treinador Ruy Scarpino, notícia que foi veementemente desmentida pelo presidente José Vasconcelos da Rocha. O técnico Marcelo Vila encerrou os preparativos demonstrando muita confiança na recuperação, se bem que ele não considere ruim de todo o empate em Assu. A dúvida para a partida é o volante Dude, que foi poupado e será reavaliado neste sábado (7) pelo médico Matrlinck Rêgo Mendes.



O técnico Marcelo Vilar deve escalar para a partida o seguinte time: Rodolpho, Carlinhos Paulista, Tiago Messias, Adalberto e Berg; Alisson, Dude, (Alexandre), Cleyson, Marcelinho; Lúcio e Fábio Neves. Ele continua adotando o sistema 4-4-2.



O América está na quarta colocação com oito pontos ganhos, somando até agora duas vitórias, dois empates e uma derrota.



Duelo de gols

Neste sábado os torcedores que comparecerem ao Machadão vão ter uma atração especial na partida: o duelo dos artilheiros. O atacante Jandir, do Santa Cruz, natural de Goianinha/RN, fez gol em todos os jogos que participou e soma três gols. Ele ficou de fora nas últimas duas rodadas. O atacante americano Lúcio, que foi contratado sem criar muita expectativa e um contrato mínimo de três meses, estreou marcando dois gols contra o Alecrim, e contra o ASSU confirmou sua boa fase fazendo mais dois, ultrapassando Jandir que, até então, liderava o quesito gol. Vamos ver que se sai melhor.



Destaques

Pelo lado do Santa Cruz, não se pode ignorar a qualidade da defesa. Em cinco jogos tomou apenas um gol. Do trio formado por Geriel, Rodrigo Almeida e Rafael, o “xerifão” mesmo é Geriel, que joga muito bem atrás e ainda arrisca lá na frente. O jogador tem ótimo domínio de bola, é muito forte e dificilmente é batido. Eridelson (goleiro), Breno e Jandir são os outros bons nomes do time. Pelo lado do América, o destaque maior é Cleyson. Pelo talento que demonstrou nos jogos que participou. Os gols de Lúcio sem dúvida o colocam na lista, mas não se pode deixar de destacar o goleiro Rodolpho e o atacante Fábio Neves. Os dois fazem um ótimo início de certame.



A partida terá a direção segura do árbitro Lenilson Lima, tendo como assistentes José da Silva Sobrinho e Aldeilma Luzia. O quarto árbitro será Denis Fernandes Regacini.



Macau x ASSU



A diretoria técnica da FNF antecipou também para este sábado (7), a partida entre Macau x ASSU, que acontece a partir das 18h, no estádio Walter Bichão. O time de ASSU tenta somar mais três pontos e continuar na briga pela liderança. O Macau tenta fugir da incômoda penúltima colocação. Leandro Saraiva Dantas foi o árbitro sorteado para o confronto.