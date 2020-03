Delano é a novidade na lateral e ABC tem desfalques contra o Potyguar

Elpídio Junior

Após o coletivo no Frasqueirão, Heriberto da Cunha disse que vai dar a oportunidade para Delano começar jogando em um setor considerado “a maior dificuldade” do alvinegro nesta temporada. “Já tentamos o (Márcio) Panda, improvisei o Tales. O menino (Delano) treinou bem e resolvi dar essa chance a ele”, explicou.Heriberto declarou que "Márcio Azevedo (lateral pretendido pelo ABC) não vem mais". "Tinhamos o interesse no jogador, mas o Atlético (Paranaense) não o liberou", disse. O técnico do alvinegro comentou que "outro nome já está sendo trabalhado pela diretoria". "Quem sabe pode até ser algum jogador com passagem pelo próprio ABC", sugeriu. "Queremos um nome de qualidade, pois este é o setor que temos maior dificuldade", completou.Ele ressaltou que outras equipes do futebol brasileiro demonstraram interesse em contratar o lateral-esquerdo cujo passe pertence ao Atlético Paranaense. "Vitória (BA), Sport (PE) e o ABC estavam de olho no jogador", informou.Com relação ao meio-campo Sandro, o técnico do ABC afirmou que “ele treinou bem, mas ainda não tem condições para jogar”. “Não podemos atropelar o cronograma. Sandro precisa de mais treinamento físico”, comentou.Quanto aos desfalques, o ABC não poderá contar com Rogério, Marcos Tamandaré e Paraná. Os três ainda estão entregues ao departamento médico do alvinegro e não enfrentam o Potyguar, na quarta-feira (18).Após o treinamento desta terça-feira (17), o técnico do ABC, Heriberto da Cunha, afirmou que "alguns jogadores ainda não renderam o esperado". Ele citou Erandir, Rogério, Sandro e Tamandaré. "São jogadores com qualidade, mas que estão em uma recuperação. O Erandir, por exemplo, não rendeu sequer 50% do que conheço dele. Mesmo caso do Simão. Mas isso é uma coisa que vai depender do tempo", declarou.

Heriberto da Cunha destacou que "cobrança no ABC é bom. Mostra que somos um time grande". "Afinal de contas, a gente pensa no título", frisou.