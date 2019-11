Vivo/Minas e Cimed/Brasil Telecom decidem a final do 3º turno da Superliga

A definição do segundo finalista do terceiro turno da Superliga Masculina de vôlei 08/09 ficou para a última rodada. Com a Cimed/Brasil Telecom (SC) já garantida na decisão, o Vivo/Minas (MG) busca a classificação para enfrentar o time catarinense mais uma vez numa decisão de turno. E a partida decisiva será justamente contra Cimed/Brasil Telecom. O clássico que decidiu as três últimas edições da Superliga será disputado nesta segunda-feira(02.02), na Arena Vivo, em Belo Horizonte, a partir das 18h30, com transmissão ao vivo do canal Sportv. Uma vitória garantirá o Vivo/Minas na final. Já se perder, o time mineiro dará de “presente” a vaga para o Santander/São Bernardo (SP).



Outro jogo completará a sexta rodada do terceiro turno. Em Canoas (RS), a Ulbra Suzano Massageol (SP) receberá o Lupo/Náutico/Let´s (SP). O confronto será no ginásio do C. E Ulbra, às 20h.



As equipes chegam embaladas pelas vitórias na última rodada. A Cimed/Brasil Telecom derrotou a Ulbra Suzano Massageol, em casa, em Florianópolis, por 3 sets a 0. O Vivo/Minas venceu pelo mesmo placar a Tigre/Unisul/Joinville (SC), na Arena Vivo, em Belo Horizonte.



Quarto confronto

Esta será a quarta vez que as equipes estarão frente a frente nesta Superliga. Até agora, foram duas vitórias para o time catarinense e uma para o mineiro. Todos os confrontos foram realizados no ginásio Capoeirão, em Florianópolis.



No primeiro, em jogo o título do primeiro turno, e a Cimed/Brasil Telecom levou a melhor e venceu por 3 sets a 0. Em seguida, em partida válida pela sexta rodada do segundo turno, a equipe catarinense venceu mais uma vez pelo mesmo placar.



No último jogo entre os times, em jogo o título do segundo turno. E, desta vez, deu Vivo/Minas. A equipe mineira ganhou por 3 sets a 2. O quarto confronto pode ser um aperitivo para o quinto duelo, que poderá definir o campeão do terceiro turno. Se os mineiros vencerem, as duas equipes estarão frente a frente novamente para decidir o título do terceiro turno, em partida marcada para a próxima sexta-feira(06.02), às 21h, no ginásio da equipe com melhor campanha.

Desfalque

O Vivo/Minas continua com o desfalque do oposto André Nascimento, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. No lugar do bicampeão mundial e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004 e de prata em Pequim/2008 deverá entrar, mais uma vez, o oposto Igor, de 23 anos.



Para o técnico do Vivo/Minas, Mauro Grasso, a expectativa é de vitória diante de seus torcedores. "Será um jogo difícil. A Cimed/Brasil Telecom está completa e nós ainda não podemos contar com o Canha (André Nascimento). Mas o nosso time subiu muito de produção depois da partida contra a Sada Cruzeiro Vôlei”, destaca Mauro.



O treinador lembra que a partida terá dupla importância. “Precisamos vencer e encostar ainda mais neles na classificação geral, além de tentarmos garantir vaga na final do terceiro turno. O jogo tem tudo para ser um grande espetáculo e contamos, mais uma vez, com a nossa brilhante torcida", comenta Mauro Grasso.



EQUIPES

VIVO/MINAS – Rafa, Igor, Ezinho, Maurício, Henrique e André Heller. Líbero - Serginho

Técnico – Mauro Grasso

CIMED/BRASIL TELECOM – Bruno, Théo, Renato, Thiago Alves, Éder e Lucas. Líbero – Mário Jr.

Técnico – Marcos Pacheco

SUPERLIGA MASCULINA 08/09

SEXTA RODADA DO TERCEIRO TURNO

Jogo 99 – segunda-feira (02.02) – VIVO/MINAS (MG) X CIMED/BRASIL TELECOM (SC), às 18h30, na Arena Vivo, em Belo Horizonte.