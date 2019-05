Folha de pagamento do ABC no estadual será de R$ 200 mil

Júlio Pinheiro Judas Tadeu está confiante no elenco do ABC para o campeonato estadual.

Agradecendo à presença dos torcedores no clube, o presidente do Mais Querido cobrou empolgação e apoio dos abecedistas ao novo elenco e à nova comissão técnica, que será comandada pelo técnico Heriberto Cunha. “Temos que mostrar que a torcida do ABC, além de cobrar, sabe incentivar”, disse o presidente.Com poucos nomes de expressão entre os novos contratados, o presidente Judas Tadeu argumentou a situação deficitária do campeonato estadual. “O primeiro semestre é uma obrigação. Temos a Copa do Brasil, que dá uma boa receita, mas o campeonato estadual... É complicado para todos nós”, declarou Tadeu.Apesar de continuar sem patrocínio e dos gastos de R$ 200 mil apenas para o futebol, Judas Tadeu ainda buscará mais três reforços para o campeonato. “Estamos conversando com algumas empresas para fecharmos o contrato de patrocínio. Vamos trazer mais um lateral-direito, um volante e um zagueiro”, informou.Na reapresentação, as principais ausências foram dos recém-contratados Moré e Tales, que chegarão a Natal nos próximos dias, além do capitão Ben-Hur, que chega nesta sexta-feira (2), e do técnico Heriberto Cunha, que acompanha cinco atletas do grupo profissional que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior: O goleiro Wellington, o zagueiro Edson, o lateral Paulinho, o volante Sorato e o meia Coimbra.

Programação

O elenco do ABC ficará durante oito dias trabalhando com o preparador físico Flávio Paiva, com uma programação de resistência aeróbica, força, velocidade e as avaliações físicas, que começa no sábado (3).O auxiliar técnico Ramon Guimarães iniciará os trabalhos técnicos e táticos no nono dia de atividades do elenco.