Rogério treina normalmente e deve enfrentar o Santo André

O São Paulo contou com um reforço e tanto no treinamento deste sábado (31), último antes do jogo contra o Santo André, que acontece neste domingo (01), às 17h, no estádio Morumbi. O goleiro e capitão Rogério Ceni atuou normalmente na atividade do dia, um recreativo, e não sentiu dores na coxa direita, na qual havia sido detectada uma contratura ocorrida na partida contra a Portuguesa.





Além da participação no rachão o jogador se manteve em campo fazendo defesas dos chutes a longa distância dados pelos companheiros e não teve maiores problemas. O camisa 1 está relacionado para o jogo, fica concentrado com os companheiros e deve entrar em campo.

"O Rogério não sentiu dores e ao que tudo parece está bem", confirmou o Dr. José Sanchez.

Durante a concentração, entre sábado e domingo, o capitão são-paulino será observado pelos médicos e fisioterapeutas do clube enquanto continua seu tratamento no Reffis