Fábio Faria faz avaliação de visita da Fifa

Elpídio Júnior

Fábio Faria confirmou a informação, apurada pela equipe do, de que os visitantes não emitiram opiniões contra ou a favor a cidade, ou demonstraram qualquer reação durante o sobrevôo a Natal. Mesmo assim, ele classificou o comportamento deles como de “empolgação e entusiasmo”.Para o deputado federal, contam a favor da escolha da cidade o corpo de investidores internacionais que se juntaram aos políticos durante a recepção. Como ponto negativo, ele lembrou que as torcidas dos times da capital potiguar eram fracas em relação às outras cidades concorrentes do nordeste.“Natal não tem condições de disputar com Salvador, Recife e Fortaleza, mas pode tirar a vaga de alguma cidade do Norte ou Centro-Oeste do Brasil”, concluiu.