Homem é preso em Bom Jesus acusado de estuprar criança O acusado que foi preso por denuncia anônima, ele teria pago R$ 400 para o pai da criança para não ser denunciado.

O taxista José Vieira de Lima, 64 anos, foi preso na cidade de Bom Jesus, na tarde desta quarta-feira (18), acusado de ter estuprado uma criança. De acordo com informações do delegado de Macaíba, Frank Albuquerque, o taxista aliciava a vítima e chegou a pagar R$ 400 pelo silêncio dos pais dela.



A polícia informou que José Vieira conhece a criança desde o nascimento e vinha a aliciando. Quando a criança completou 12 anos o taxista passou a manter relações sexuais com a criança, coisa que vinha acontecendo até este ano. O acusado aproveitava o fato da mãe da criança ter deficiência mental, e do pai da criança trabalhar no roçado diariamente.



“O acusado se aproveitava da situação dos pais para levar a criança para uma casa abandonada vizinha à casa da vítima para praticar o crime. Quando o pai da menina descobriu e foi tirar satisfações ele deu a quantia de R$ 400 para que o pai da criança não denunciasse”, diz o delegado.



José Vieira só foi descoberto por meio de denúncia anônima que foi feita junto ao Conselho Tutelar de Bom Jesus. Quando os policiais chegaram à casa da vítima, o carro do taxista estava na frente da casa coagindo a vítima a não fazer o exame de corpo delito.



O taxista está detido na cidade de Bom Jesus e será processado pelo crime de estupro.