Técnico em eletrônica é preso após matar a própria mulher com 17 facadas Alcindo Gomes de Andrade discutiu com Leilma Rocha da Silva dentro de casa e a matou na madrugada desta terça-feira. Filha de 2 anos presenciou o crime.

O técnico em eletrônica Alcindo Gomes de Andrade, de 31 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (13) após matar a própria mulher, a vendedora ambulante Leilma Rocha da Silva, com 17 facadas. O crime foi cometido na residência do casal, em uma vila na avenida Presidente Bandeira, no Alecrim, por volta das 0h30. A filha deles, uma menina de apenas 2 anos, presenciou o assassinato da mãe.



Segundo boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão da zona Sul, Alcindo e Leilma discutiram muito antes do crime. “Uma vizinha do casal disse que eles brigavam muito e constantemente. Na madrugada de hoje, os dois estavam gritando bastante um com o outro. Foi quando essa mulher ouviu a voz de Leilma enfraquecendo aos poucos e resolveu acionar a Polícia Militar”, contou um agente.



Quando os policiais chegaram, encontraram Leilma Rocha já morta e prenderam Alcindo em flagrante. Ele foi levado para a delegacia de plantão, onde confessou o assassinato.



Leilma foi morta com 17 cutiladas de faca tipo peixeira por todo o corpo. Ele foi levada para o Itep, onde passou por uma necropsia. O corpo deve ser sepultado ainda nesta terça-feira, mas a família ainda não confirmou o local e horário do enterro.



Alcindo Gomes de Andrade está preso na delegacia de plantão aguardando vaga em alguma cadeia pública para ser transferido. Ele foi autuado em flagrante por homicídio doloso (quando há intenção de matar).