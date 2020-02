UERN inicia vestibular neste final de semana

Entre o domingo (15) e a segunda-feira (16), a Universidade do Rio Grande do Norte (UERN) realiza em todo o estado as provas referentes ao processo seletivo 2009. Em Natal, a entrega dos cartões está marcada para esta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) no Campus da UERN (Av. Ayrton Senna, Neópolis, Antigo Shopping Neópolis - Prox. à lombada eletrônica), das 8h às 17h.

Para o vestibular, 23 mil candidatos se inscreveram e disputam 2.200 vagas em 31 cursos, totalizando 70 habilitações. Apenas na capital, mais de cinco mil inscrições foram realizadas contra oito mil de Mossoró

Os cursos são distribuídos nos campi de Natal, Mossoró, Assu, Pau dos Ferros e Patu, e nos Núcleos Avançados de Ensino Superior da UERN em Caraúbas, Areia Branca, Apodi, Macau, João Câmara, São Miguel, Alexandria, Umarizal, Touros e Caicó.

No Campus de Natal são oferecidos quatro cursos (Direito, Ciência da Computação, Turismo e Ciência da Religião), com 156 vagas disponibilizadas neste concurso.

No primeiro dia de avaliação, serão aplicadas as provas específicas por área, ficando para o último dia os testes de Português e Literatura, Língua Estrangeira e Redação. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 20 de março.

Nos dias de avaliações, os portões dos locais de prova serão abertos às 7h30 e fechados às 7h45. As provas serão aplicadas entre 8h e 12h.

Locais de provas

1) Campus da UERN (Av. Ayrton Senna, Neópolis)

2) Esc. Est. Floriano Cavalcanti (Prox. ao Shopping Via Direta, Neópolis)

3) Esc. Est. Anísio Teixeira (Em frente à Praça Cívica, Petrópolis)

4) Esc. Est. Atheneu (Petrópolis)

5) Esc. Est. Edgar Barbosa (Av. Miguel Castro, por traz do Instituto Kenedy)

6) Instituto Kenedy (Rua Jaguarari)

7) Esc. Est. Franciso Ivo (Av. 9, Dix-sept Rosado)

8) Esc. Est. Walfredo Gurgel (Candelária)