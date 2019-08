Ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República vem ao RN neste domingo

Roosewelt Pinheiro/ABr "Não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste" disse o ministro.

O encontro está marcado para às 10h, na Secretaria Estadual de Planejamento, no Centro Administrativo de Lagoa Nova. O ministro chega a capital do estado ainda no domingo, quando visitará pequenos empreendimentos no Seridó que podem servir de modelo para o país."Não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. O Nordeste tem de ser entendido no Brasil não como uma região atrasada que necessite de políticas compensatórias, mas como um grande laboratório brasileiro, como um terreno privilegiado para começar a construir um modelo de desenvolvimento que o país todo está buscando", disse o ministro. Além do Rio Grande do Norte, o ministro visitará os estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.