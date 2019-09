Benes Leocádio toma posse na Femurn e diz que prioridade é implantação da Cidade Digital

Elpídio Júnior Benes Leocádio tomou posse na Presidência Femurn.

Fazendo um breve resumo do tempo em que permaneceu no comando da Femurn, Robenílson Ferreira, ex-prefeito de Bento Fernandes, lembrou da mudança de sede da entidade e do início da aquisição de equipamentos próprios para a instituição. De acordo com o ex-presidente, a federação conseguiu crescer sem aumentar a contribuição dos municípios associados.“Lembro que não tínhamos sequer um birô. Só tínhamos um computador e três salas alugadas em um hotel da cidade, onde funcionava a nossa sede. Hoje temos os móveis próprios, mas ainda há muito o que ser feito”, disse Robenílson.Na opinião do ex-gestor, “o sonho da sede própria” será realizado durante a administração de Benes Leocádio, a quem Robenílson depositou toda a confiança em um bom trabalho no comando da Femurn.“Hoje estamos em um lugar adequado, mas temos que ter a nossa sede própria. Somos o único órgão do Governo que ainda não tem a sua sede própria. Mas tenho certeza que Benes Leocádio é um prefeito que tem tudo para fazer um bom papel à frente da Femurn”, declarou.Como já havia externado anteriormente, o presidente Benes Leocádio reafirmou a intenção de trabalhar ativamente pela modernização dos municípios e, principalmente, da comunicação entre as prefeituras. Para isso, pensa na implantação da “Cidade Digital”, que é um projeto onde serão criados telecentros em diversos municípios do estado, ficando interligados em rede.“É uma forma de otimizarmos a comunicação entre os municípios. Temos que investir na modernização das cidades do interior”, disse Benes Leocádio.Demonstrando o prestígio da federação, estiveram presentes na posse de Benes Leocádio a governadora Wilma de Faria, o vice-governador Iberê Ferreira, os deputados federais Rogério Marinho (PSB), Fátima Bezerra (PT) e Fábio Faria (PMN), o deputado estadual Robinson Faria (PMN), o vice-prefeito de Natal Paulinho Freire (PP), além dos senadores José Agripino e Rosalba Ciarlini, ambos do DEM.