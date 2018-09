Secretária-adjunta da Sesed diz que exoneração é certa “Não sei informar quando, mas a exoneração é certa”, declarou Kaline Leite.

A secretaria-adjunta de Segurança e Defesa Social (Sesed), Kaline Leite Gonçalves, não permanecerá mais no cargo, embora tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (15) um ato tornando sem efeito sua exoneração.



Segundo Kaline Leite, desde sua exoneração, no dia 23 de outubro, ela continuava trabalhando na Sesed e assinando documentos. O "tornar sem efeito o ato de exoneração”, segundo ela, foi uma ação meramente formal, devido a sua continuidade no órgão. Porém, sua saída irá acontecer.



“Não sei informar quando, mas a exoneração é certa”, declarou a secretária-adjunta.

Também foram retirados do cargo o corregedor geral da Polícia, João Eider, o subsecretário de Segurança Pública e Defesa Social, delegado Maurílio Pinto de Medeiros, e Marinaldo Barbosa de Moura, secretário-adjunto da Sesed.