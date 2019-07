ABC goleia e Judas promete anunciar quatro reforços na quinta-feira

Júlio Pinheiro Torcida comparece a primeiro amistoso do ABC no ano.



Poupando Raniere, Ben-Hur e Washington devido a pequenos problemas médicos, o técnico Heriberto da Cunha colocou em campo Aloísio no gol; Elton, Fabiano, Cauê e Gleidson formando a linha de quatro defensores; Tales, Fabiano Silva, Tiago Gaúcho e Marcos Paraná no meio-campo, e Paulinho Macaíba e Moré formando a dupla de frente. O desempenho da equipe agradou os torcedores.As principais jogadas de ataque do ABC se concentravam nos pés de Paulinho Macaíba, Marcos Paraná e Gleidson, que apoiou muito pelo lado esquerdo. No entanto foi do lado direito que surgiu o primeiro gol. Tiago Gaúcho cruzou da intermediária e Paulinho Macaíba, caído, completou, marcando o primeiro gol do jogo aos 25 minutos do primeiro tempo. Foi quando começou a “avalanche” de gols do alvinegro.Logo aos 27 minutos Marcos Paraná ampliou, completando tabela com Moré. O centroavante alvinegro marcou o terceiro, aos 29 e, já aos 31, Elton marcou o quarto, após bobeira do goleiro. Aos 41 minutos, Moré fez mais uma bela tabela com Paulinho Macaíba, que completou para o gol e, aos 45, Marcos Paraná fechou o primeiro tempo com um gol olímpico. As equipes foram para o intervalo com o 6 a 0 para o ABC.No início da segunda etapa, o técnico Heriberto da Cunha sacou Fabiano, Tiago Gaúcho, Moré, Paulinho Macaíba, Gleidson, Marcos Paraná e Tales para as entradas de Pedroza, Paulinho, Ivan, João Paulo, Delano, Gabriel e Danilo Lopes. A qualidade caiu, mas a fraca equipe da Cidade da Esperança, comandada pelo técnico “Chico Explosão”, não conseguiu parar o ABC, que atuou a segunda etapa no 3-5-2.Ivan, Gabriel, Elton (jogando de volante), João Paulo (2) e um gol contra do time da Cidade da Esperança completaram o 12 a 0. A torcida, que preencheu boa parte das cadeiras cativas do estádio, mostrou-se satisfeita com o desempenho do time, que enfrenta o Alecrim no sábado.“O mais importante não é o placar nem o conjunto. O que valeu a partida foi para eu ver as características individuais de cada jogador, já que eu não conhecia todos. A equipe é boa, mas ainda falta um pouco mais de experiência, que pode ser trazida por outros jogadores que venham somar. Apenas no quarto ou quinto jogo do campeonato poderemos cobrar mais do elenco”, avaliou o técnico Heriberto da Cunha.Sobre os atletas que vieram das categorias de base, Heriberto disse que eles mostraram qualidade, mas que ainda é preciso aguardar para lançá-los no time titular. “Temos que ir devagar com eles. Se colocarmos eles já para decidirem, vão ter dificuldades. Temos que ser prudentes”, disse o técnico alvinegro.Para a qualificação do elenco, o presidente Judas Tadeu afirmou que irá anunciar quatro reforços já na quinta-feira (15). No entanto, o treinador não antecipou nenhum nome e disse que o site oficial trará as informações na noite de quinta-feira. “Vai ser uma bomba”, brincou o presidente.O técnico Heriberto da Cunha disse que as contratações de Simão e Rogério são improváveis, mas que apresentou outros nomes ao presidente do ABC. “Dei nomes. Não muitos nomes. Quem está negociando é o presidente e ele deverá confirmar a vocês quando contratar”, disse o técnico.

Nego

O ABC vai entrar na Justiça para impedir que Nego vá para a Ponte Preta. O motivo é a falta de pagamento do Atlético Mineiro, que detém 33% dos direitos do jogador, mas não pagou o valor acertado com o ABC, que detém outros 33% ¬– uma rede de supermercados é dona do restante dos direitos federativos do lateral.“Queremos o dinheiro. Se (o Atlético) não pagar, acionaremos a Justiça porque teremos a maior parte dos direitos federativos. Ele não vai para a Ponte Preta se não tiver o pagamento. Ele quer vir para o ABC”, disse Judas Tadeu.O presidente do alvinegro afirmou que não vai mais falar sobre o impasse com relação a Nego. “Quem está tomando conta disso são os advogados José Wilson e João Maria Trajano. Qualquer coisa, perguntem a eles”, disse o treinador.