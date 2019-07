Faroeste: Mossoró registra um assassinato a cada três dias

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Diógenes Dantas: Micarla de Sousa atrai o PMDB para chegar ao presidente Lula;• Na Política: Segundo Micarla de Sousa, R$ 123 milhões é a dívida deixada pela gestão de Carlos Eduardo;• Na Política: PMDB está muito próximo de firmar entendimento com o grupo da prefeita Micarla de Sousa (PV);• Na Política: Eleição da Femurn fortalece Robinson Faria;• Rosalba é a "bola da vez" da oligarquia Rosado;• Marcos Alexandre: Nem bem passou a ressaca pós-eleição e o PMDB de Natal já está se jogando nos braços da prefeita Micarla de Sousa (PV);• 20 Perguntas: Saiba mais sobre a reforma ortográfica;• Na Energia: UFRN constrói núcleo de competência em torno da Petrobras;• Na Economia: Veranistas trocam casas tradicionais por condomínios;• Na Polícia: Assaltos diários e assassinatos constantes fazem com que a população de Mossoró passe a conviver em insegurança permanente. Pelo menos um homicídio é registrado a cada três dias na cidade;• Roberto Guedes: Lama se insinua na "demolição" do estádio;• Na Geral: Produtos para início das aulas registram preços mais elevados;• Na Geral: Saúde do Rio Grande do Norte na fila;• Na Entrevista: Presidente da Companhia Hipotecária Brasileira, Álvaro Barreto, diz que o mercado está longe de sentir a crise financeira;• No Dois: Veraneio já não é mais o mesmo;• No Estilo: O humorista Shaolin vai de Garibadi Filho no Teatro Alberto Maranhão;• Na Cultura: Os gigolôs de Gutenberg;• Na Cultura: Prospecta 2009, parceria da Funcarte com a Fundação Nacional de Arte, oferece panorama das artes visuais;• Bazar: Alex de Souza comenta o CD “Um toque a mais”, de Geraldo Carvalho;• Tânia Maria Pinheiro apresenta, em Pessoas que você precisa conhecer melhor, Jaécio de Oliveira Carlos;• Na Tecnologia: Empresa incubada da UFRN dá aulas de robótica educativa;• No Turismo: A bordo de um pau de arara;• Zenaide Castro: Em tempos de alta estação, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lembra os cuidados que o passageiro deve tomar ao entrar com alguns produtos no Brasil;• No Esporte: Artilheiro Rinaldo chega ao América, mas prefere não prometer muitos gols para a torcida rubra;• No Esporte: Garotos do ABC disputaram a Taça São Paulo, na qual conquistaram duas vitórias, e agora podem ser utilizados nos profissionais durante o campeonato estadual;• No Esporte: Estadual 2009 anima Vanildo;• Edmo Sinedino e Alan Oliveira comentam, em destaque, notícia sobre intenção de demolir o Machadão;• Na Gastronomia: O que é que o cabrito tem?;• Coluna Estar Bem: Dicas para combater a asma;• 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro• Tio Patinhas - Av. Rio Branco/Centro• Mensageiro da Paz - Av. Rio Branco/Centro• Cia. - Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes• Revistaria Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Cidade do Sol - Av. Afonso Pena• Banca Prática - Av. Afonso Pena• Banca Atual - Rua Apodi• Banca Virtual - Nordestão do Alecrim• Revistão do Super - Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper• Hiper Banca - Av. Nascimento de Castro• Boa Leitura - Nordestão da Salgado Filho• Banca Globo - Próximo ao Ded de Candelária• Banca Souza e Silva - Praça de Candelária• O Garrafão - Candelária• Revistaria Atheneu Hiper - Ponta Negra• Revistaria Cidade do Sol - Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra• Banca Veja - Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão• Banca da Diva - Rocas• Banca Natal I - Rua Vigário Bartolomeu/Centro• Banca J. B. da Cunha - Rua Princesa Isabel/Centro• Cigarreira Canaã - Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa• Briza Conveniência - Praia do Meio