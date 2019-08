América estréia com vitória no Estadual; ABC perde em Santa Cruz Em casa, o alvirrubro vence por 2 a 0, enquanto o alvinegro foi derrotado por 1 a 0; Alecrim empatou em Mossoró.

O América iniciou bem o Campeonato Estadual de Futebol 2009. Na noite desta quinta-feira (22), a equipe de Natal derrotou o Macau pelo marcador de 2 a 0. Os gols do alvirrubro foram marcados no segundo tempo por Cleisson e Alexandre, na partida válida pela primeira rodada da competição.



O América iniciou a partida indo para cima do time salineiro, mas o primeiro tempo foi encerrado em 0 a 0. No entanto, aos 10 minutos da etapa complementar, Cleisson abriu o placar ao fazer bonita jogada. Dentro da área, o atacante driblou dois adversários e tocou para o fundo do gol de Dida.



Aos 27 minutos, foi a vez de Alexandre marcar para o América. Com jogada de Berg, ele recebeu a bola e chutou forte de fora da área para surpreender o goleiro. Acuado e sem conseguir criar boas jogadas, o Macau teve poucas oportunidades de perigo contra a meta de Rodolfo.O próximo compromisso do América é no domingo (25) contra o Potiguar de Mossoró



Em contrapartida, o ABC não iniciou bem a corrida em busca do 51ª título do Campeonato Estadual e foi derrotado pelo Santa Cruz na noite desta quinta-feira (22) por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Jandir que usou a cabeça para superar o goleiro Raniere aos 45 minutos da primeira etapa.



No início da partida, os times mostraram um jogo franco e com grandes possibilidade de gol, em especial o tricolor. O Santa Cruz, mais entrosado, conseguiu criar boas jogadas, em especial com a dupla Kel e Jandir. Por outro lado, o ABC teve problemas com o grupo e o técnico Heriberto da Cunha realizou três alterações.



No retorno para o segundo tempo, Tiago Gaúcho e Ricardinho substituíram Gabriel e More, respctivamente. Aos 17 minutos, o técnico colocou o terceiro jogador em campo. Ivan entrou no lugar de Fabiano Silva, mas não desequilibrou a partida. O próximo jogo do ABC é contra o Coríntians de Caicó no domingo (25).



Resultados da primeira rodada



America 2x0 Macau

Santa Cruz 1x0 ABC

Baraúnas 1x1 Alecrim

Corintians 2x1 Real Independente

ASSU 1x0 Potyguar de Currais Novos