FNX realiza primeiro Campeonato de Xadrez Nordestino para Menores A competi;ao tem a participação confirmada de atletas de Pernambuco, Paraiba e Alagoas.

Entre os dias 10 e 14 de dezembro, a Federação Norte-rio-grandense de Xadrez (FNX) promove o I Campeonato Nordestino de Xadrez para menores. O evento contará com atletas das categorias sub 8, 10,12,14,16 e 18 absoluto (masculino e feminino) que devem somar 200 atletas de acordo com as projeções da organização.



Para o vice-presidente Máximo Igor, o número foi baseado em competições do Rio Grande do Norte. “Em 2008 tivemos uma média de 150 enxadristas nas competições potiguares. Pensamos que o número de participantes vai ser maior porque já foram confirmadas a participação de outros estados”.



Paraíba, Pernambuco e Alagoas já confirmaram atletas para o próximo evento. Máximo Igor ainda explicou que outros estados são esperados até o final das inscrições, mas não confirma a presença do Piauí e Maranhão. Máximo destacou que a o campeonato contabiliza pontos para o ranking nacional.



Desde já a FNX convida a todas as Federações Nordestinas e os enxadristas nordestinos nascidos a partir de 1990 a tomar parte da prova do calendário da região nordeste. As inscrições podem ser feitas através do site http://www.xadrezpotiguar.com.br ou na sede do clube do xadrez na Av. Deodoro, 869.