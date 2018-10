ABC 1 x 1 Ponte Preta: fim de jogo Equipes se enfrentam no Frasqueirão. Para o ABC, uma vitória representa a permanência na série B.

FIM DE JOGO



42 minutos - Jogo entra nos minutos finais e o empate vai persistindo.



38 minutos - Ponte não se arrisca ir ao ataque enquanto o ABC peca em alguns lances.



35 minutos - ABC é pressão e a Ponte vai se segurando para não tomar a virada.



30 minutos - Cobrança fica na barreira e o rebote também. ABC continua a pressão para a virada.



29 minutos - Falta perigosa a favor do ABC em lance onde Ronaldo CApixaba foi derrubado. Fabiano Gadelha se prepara para cobrança.



26 minutos - Uhhhhhhh!!! Panda cruza na área e Fábio Silva completa, mas para fora. Árbitro marca impedimento.



23 minutos - Com o empate, o ABC ganha ânimo e vai para cima querendo a virada.



20 minutos - Marcelinho é substituído e dá uma declaração forte: "mais uma vez ele fazendo palhaçada", fazendo referência ao técnico Artur Neto.



15 minutos - Jogo fica marcado no meio-campo e as equipes não conseguem criar jogadas.



10 minutos - Uhhhhhhh!!! Alexandre recebe passe e bate cruzado. A bola passa com perigo ao goleiro Aranha.



8 minutos - Boa trama da Ponte, mas a zaga do ABC afasta o perigo.



5 minutos - GOOOOOOOOOOO DO ABC!!!! Fabiano Gadelha empata o jogo, no Frasqueirão. Bola cruzada na área e a bola sobra para o meia alvinegro, que chutou forte. A bola bateu na trave e nas costas do goleiro antes de entrar.



3 minutos - Alvinegro potiguar vai ao ataque pelo empate.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - Primeiro tempo vai se encerrando e o ABC não chega ao empate. Resultado preocupa a torcida.



40 minutos - Uhhhhhh!! Panda manda o balaço de fora da área e a bola sai em escanteio.



38 minutos - Ben-Hur assusta a torcida com dois passes errados.



33 minutos - Uhhhhhh!! Mais uma vez Gadelha tenta para o ABC, mas a bola vai para fora.



27 minutos - ABC não consegue espaços na defesa da Ponte e se limita a jogadas pela direita.



24 minutos - Ponte procura administrar o jogo e explora os contra-ataques.



20 minutos - ABC procura se recuperar do gol sofrido e chegar ao empate ainda no primeiro tempo.



15 minutos - Uhhhhhh!!! Jogada rápida do ABC. Fabiano Gadelha bateu, Aranha espalmou e Ronaldo Capixaba marcou o gol. Contudo, lance foi anulado pela arbitragem.



11 minutos - Uhhhhhhh!! Contra-ataque da Ponte e Leandrinho quase marca o segundo gol em bola que passou com perigo.



10 minutos - Uhhhhhhhh!!! Aranha faz excelente defesa após chute forte de Fabiano Gadelha aproveitando rebote.



7 minutos - GOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!!! Cruzamento de Vicente e a bola vai na cabeça de Leandrinho, que abre o placar no Frasqueirão



5 minutos - ABC tenta pressionar a Ponte nos primeiros minutos.



2 minutos - Leandrinho faz o giro e bate fraco para defesa de Paulo Musse.



1 minuto - ABC dá o cartão de visitas e chega ao ataque. Goleiro Aranha põe para escanteio.



ABC e Ponte Preta se enfrentam no estádio Frasqueirão em jogo válido pela pénultima rodada da série B.



Para o ABC, uma vitória representa a permanência na série B. Já a Ponte, não tem mais chances de subir à primeira divisão nem de cair para a série C.