Sinha, campeão no México, também presente ao Peladão

Geraldo Miranda Sinha (direita), discreto, ao lado do primo Souza, no Peladão

Sinha está em Natal, estava presente hoje pela manhã na sétima edição do Peladão Contra a Fome, organizada pelo advogado Felipe Augusto Leite, em Nova Descoberta, festa que homenageou Baíca, ex-craque de ABC, América e futebol português e Milton Otaviano dos Santos, assistente Fifa. Sinha não jogou, no estádio Agripinão só os mais chegados sabiam de quem se tratava. E ele prefere assim.Como o primo Souza, Sinha começou em Natal nas categorias de base do América, quase sem ser notado foi embora para São Paulo e depois, ao contrário do primo, correu o mundo. Hoje é estrela do futebol mexicano, nome quase certo na lista da seleção que vai ser divulgada em fevereiro.Ele não chegou a jogar hoje de manhã, mas à tarde, na sua cidade Itajá, estará ao lado de Souza, Netinho, Bebeto, Gilson Lopes e tantos outros craques da cidade, na partida de confraternização na cidade. Um presente para os itajaenses de tantos filhos ilustres.Amanhã (21), o jogador do Toluca já estará de volta ao México. Veio correndo para visitar no pai, que foi operado e, por estar disputando o título mexicano, não pôde acompanhar a cirurgia do seu pai. Felizmente, tudo correu em paz.