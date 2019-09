Prazo para adesão ao Super Simples encerra na sexta

Nessa sexta-feira (30) é o último dia para adesão ao regime tributário nacional para as micro e pequenas empresas, o Super Simples. Segundo a Receita Federal no Rio Grande do Norte, até a manhã desta quarta-feira (28), 3.787 empresários tinham feito o pedido eletrônico de adesão ao Simples.A alta procura dos empresários potiguares tem dois motivos. O primeiro deve-se ao fato de que as micro e pequenas empresas no Rio Grande do Norte ocupam 95% da classe empresarial e o segundo é a mudança ocorrida no ano passado, com a aprovação da lei complementar que alterou as alíquotas e permitiu a entrada de novos segmentos.Segundo o delegado-adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Norte, Paulo Guilherme de Alencar, dos 3.787 pedidos eletrônicos de adesão, 2.819 estão com irregularidades cadastrais, 263 estão com pendências de verificação pelo estado ou município e 705 solicitações foram deferidas imediatamente.“A expectativa é que os pedidos ultrapassem os 4.500 até sexta. Quem tiver com pendência no estado ou município, a Receita vai listar e indicar a resolução em cada órgão”, afirma Alencar.Segundo o delegado-adjunto, o ideal é que os empresários façam a regularização fiscal e cadastral até a sexta-feira. Ele afirma que ainda não existe nenhuma modificação em relação ao prazo, mas que a demanda superou a expectativa. “Houve uma demanda muito grande provocada pelas mudanças do final do ano, pressionando as unidades de atendimento”.Mas, no Rio Grande do Norte, o delegado-adjunto afirma que o reforço no atendimento aos empresários com pendências cadastrais que precisam regularizar a situação está em ordem. “O prazo para a adesão das empresas foi curto para os dois lados, mas estamos reforçando o atendimento para receber todo mundo, no turno das 7h às 18h”, garante.Além das empresas da área comercial, as micro e pequenas empresas também estão contempladas na mudança, com novos segmentos. “O Super Simples existe desde julho de 2007 e essa mudança no final do ano passado criou a figura do empreendedor individual”, afirma Paulo Guilherme.A lei incluiu segmentos como escritórios de contabilidade, manutenção de equipamentos, escolas de ensino médio e laboratórios de diagnóstico, entre outros.Os empresários podem fazer o pedido de adesão exclusivamente pelo portal do Simples nacional . Caso não tenha pendências, o empresário consegue a adesão imediata.O Super Simples ou Simples Nacional é uma Lei Complementar que institui a partir de 01/07/2007 o Estatuto Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Isso possibilita às empresas referidas, a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições.Para ser enquadrada no regime tributário especial, as microempresas tem que ter receita bruta anual até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Já as pequenas empresas podem ter receita bruta anual superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). O Super Simples unifica vários impostos, até então recolhidos separadamente por essas empresas e os reduz sobremaneira na maioria dos casos.Os impostos unificados são: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, INSS, ICMS e ISS. As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituidas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.