PRF registra três acidentes e sete feridos durante a madrugada

Vlademir Alexandre A madrugada deste sábado (8) foi marcada por três acidentes.

O segundo acidente aconteceu por volta das 4h, na BR – 101 em Parnamirim. Um caminhão Ford F-1000 se chocou lateralmente com um Fiat Uno Mille sem deixar vitimas.Nas proximidades de São José de Mipibú, ocorreu um capotamento com quatro vitimas. De acordo com informações da policia federal o motorista perdeu o controle do carro e capotou, ferindo três pessoas.Outra ocorrência registrada foi à prisão do homem por nome de Jorge Abelar Dornele Camargo de 40 anos à 0h deste sábado (08), em Parnamirim. De acordo com informações da polícia, o homem foi abordado num Monza de placa MZA – 4215 de Natal a Parnamirim, por volta das 22h desta sexta-feira (7), mas seu mandado de prisão só foi emitido após a confirmação da polícia. O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão da zona Sul.