Wassil Mendes define o grupo para Copa São Paulo Vôo que levará a delegação alvinegra está marcado para a próxima quinta-feira (1º).

O treinador da equipe Sub-18 do ABC, Wassil Mendes, definiu ontem (30) os 20 jogadores que representarão o Mais Querido na 40ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada a partir de 3 de janeiro. O grupo treinou no dois períodos, quando fez os últimos treinamentos preparatórios.



No turno da manhã, o plantel participou de um trabalho tático de posicionamento e, na seqüência, realizou um treino de saída de bola da defesa para o ataque, explorando a velocidade no passe e a movimentação em campo.



À tarde, os jogadores participaram de um treinamento semelhante e, no final, Wassil Mendes comandou um trabalho de aprimoramento de finalizações com os atletas. Ambos os treinos foram realizados no CT José Nilson de Sá, das categorias de base do alvinegro.



Após a movimentação do turno da tarde, o elenco relacionado para a competição foi liberado para resolver os últimos detalhes para a viagem. O vôo que levará a delegação alvinegra está marcado para a manhã (1º), às 6h, no Aeroporto Internacional Augusto Severo.